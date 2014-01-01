5 فوائد صحية لتناول الزبيب في رمضان

وكالات / سما /

يعد “الزبيب” واحدًا من أشهر أطعمة رمضان، حيث يمكن استخدامه في معظم الأكلات الحلوة والمالحة، بالإضافة إلى أن خبراء التغذية بمراكز البحوث العلمية كشفوا مؤخرا أن تناول الصائمين عند الإفطار الزبيب في شهر رمضان له 5 فوائد صحية مختلفة يستفيد منها الجسم لاحتوائها على العناصر الغذائية المختلفة وهي..

1-الزبيب مصدر غني بسكر الفركتوز فربع فنجان يعطي 10875 سعرا حراريا.

2- مصدر غني بالعناصر المعدنية كالبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والفيتامينات خاصة مجموعة “ب” والألياف.

3-مصدر منخفض في محتواه من الدهون والصوديوم.

4- يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الأنسجة والخلايا وكذلك سلامة الخلايا العصبية.

5-الزبيب غني بالألياف التي تساعد على حركة القولون وتحمي من بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي.