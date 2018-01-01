  1. الرئيسية
  2. سيارات

تقنية جديدة تتيح شحن السيارات الكهربائية عن بعد في المستقبل

الإثنين 02 أبريل 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية جديدة تتيح شحن السيارات الكهربائية عن بعد في المستقبل


وكالات / سما /

طور باحثون في جامعة كولورادو بولدر الأمريكية تقنية جديدة تتيح إمكانية شحن السيارات الكهربائية عن بعد أثناء سيرها في المستقبل عن طريق ألواح مثبتة على جانب الطريق، وهو ما يتيح لها أن تقطع مئات بل آلاف الأميال قبل أن تحتاج للتوقف لإعادة شحنها بالطاقة.

ويقول الباحث خورام أفريدي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية والحوسبة والطاقة بجامعة كولورادو بولدر: "نريد أن نتيح إمكانية شحن السيارات الكهربائية أثناء سيرها".

وعلى مدار عامين، نجح أفريدي وزملاؤه في تطوير نظرية لنقل الطاقة عن بعد عن طريق المجالات المغناطيسية عالية التردد. وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن إمكانية إرسال كمية كبيرة من الطاقة عبر مسافة معينة إلى أجسام متحركة بواسطة ألواح شحن رخيصة التكلفة قد تسمح يوما ما بإمكانية شحن الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بدءا من الأجهزة والهواتف المحمولة انتهاء بأجهزة ومعدات أكبر مثل السيارات الكهربائية.

ويقول أفريدي إن معظم السيارات الكهربائية في الوقت الحالي يمكنها أن تقطع مسافات تتراوح ما بين 100 و250 كيلومترا دون الحاجة لإعادة التزود بالطاقة حسب نوع السيارات وإمكانياتها، ولكن محطات الشحن ليست متوفرة بشكل كاف وتقع على مسافات بعيدة من بعضها حسب كل دولة، مما يتطلب من كل سائق أن يضع مسارات محددة للسفر.

وأكد أفريدي أن التقنية الجديدة يمكن أن تعالج هذه المشكلة، موضحا: "على الطريق السريع، يمكن تخصيص مسار معين لشحن السيارات الكهربائية"، مضيفا أن السيارة يمكن أن تسير في هذا المسار إذا كانت بحاجة للتزود بالطاقة.

#تقنية #السيارات

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد يوضح حقيقة لقاء اشتيه مع قيادة حماس وهذا ما تسعى اليه الاخيرة!

الرئيس: يدنا ممدودة للسلام ويكشف عن سبب قراره بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

ردود فعل فلسطينية غاضبة من تعيين يحيي السراج رئيس لبلدية غزة

مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C

ليس هكذا تبنى الخطة.. دبلوماسي إسرائيلي: "صفقة القرن" مثل الوحش "لوخ نس" كلاهما خيالي!

مسؤول فلسطيني كبير يشكك بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

32623

مزاعم إسرائيلية : إيران تحاول السيطرة على قطاع غزة

ترامب سيعرض صفقة القرن بمؤتمر يحضره قادة عرب في كامب ديفيد وهذا ما ستشمله..

"واللا" : إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة وواشنطن تؤيد حكما ذاتيا فقط للفلسطينيين