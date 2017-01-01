جاكوار F-PACE SVR تجمع بين الأداء الخارق للسيارت الرياضية والتصميم العملي للسيارت الدفع الرباعي

وكالات / سما /

أعلنت شركة "جاكوار" عن إجراء تعديلات على سيارة F-PACE -الحائزة على جائزة "أفضل سيارة في العالم لعام 2017" وجائزة "أفضل تصميم سيارة في العالم للعام"- وتزويدها بميزات سيارات SVR لجعلها الأسرع والأقوى بين سيارات F-PACE ، وذلك عبر تحسين هيكلها وتعزيز معايير الديناميكية الهوائية لتوفير أفضل تجربة قيادة في جميع الظروف.

وتولى قسم العمليات الخاصة لدى "جاكوار لاند روڤر" تصميم سيارة جاكوار F-PACE SVR وتعزيز قوتها بنسبة 44%، حيث تم تزويدها بمحرك بنزين سوبرتشارجد ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لترات وقوة 550 حصان وعزم دوران 680 نيوتن متر، مما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية ( من 0 - 60 ميلاً في الساعة خلال 4.1 ثانية) مع سرعة قصوى تبلغ 283 كيلومتراً في الساعة (176 ميلاً في الساعة).

"توفر سيارة F-PACE SVR مستويات متميزة من التحكم والمرونة والأداء. وقد قمنا بضبط كل شيء فيها، بدءاً من عجلة القيادة وصولاً إلى نظام التعليق المخصص، لتتناسب مع الأداء القوي لسيارتنا الرياضية متعددة الاستخدامات، والنتيجة كانت سيارة تجمع مزايا كل من F-PACE وSVR".

مايك كروس، كبير مهندسي سلامة السيارات في "جاكوار لاند روڤر"

وتتضمن التحسينات التي تم إجراؤها لمعايير الديناميكية الهوائية توسيع مداخل الهواء في فتحات التهوية الأمامية والجانبية والتي تسهم بتخفيف الضغط عن أقواس العجلات، وتقليل قوة الرفع، وتوفير تبريد إضافي للمحرك، مع تعزز ثبات واستقرار السيارة عند القيادة بسرعات عالية. علاوةً على ذلك، يسهم تمديد قوس العجلات وخفض قوالب الهيكل في تعزيز أداء السيارة.

كما تتميز السيارة بغطاء محرك مصمم خصيصاً لها مع فتحات تهوية تساعد في خروج الهواء الساخن من فتحة المحرك من جهة، وتبرز الطابع الديناميكي لسيارات SVR.

أمّا القسم الخلفي من السيارة، فيتميز بجناح فريد مع مصد جديد يحتوي على أنابيب نظام العادم النشط الرباعية. كما يتميز المصد بحواف جانبية بارزة تعزز الأداء الديناميكي الهوائي عبر تسهيل تدفق الهواء بعيداً عن مؤخرة السيارة.

ويحتوي هيكل F-PACE SVR المطوّر على نوابض أمامية وخلفية أكثر متانة بنسبة 30% و10% على التوالي، كما يتضمن قضبان منع الانقلاب التي تقلل تمايل هيكل السيارة بنسبة 5%.

وتم تزويد سيارة F-PACE SVR بعجلات خفيفة الوزن مصنوعة من سبائك بقياس 21 بوصة أو عجلات اختيارية بقياس 22 بوصة، وتأتي العجلات الخلفية أعرض بـ 25 ميلمتر من العجلات الأمامية لتعزيز مستوى التحكم بالسيارة. كما أن العجلات بقياس 22 بوصة أخف بمقدار 2.4 كيلوجراماً بالنسبة للعجلات الأمامية و1.7 كيلوجراماً بالنسبة للعجلات الخلفية، وهي مصممة لتعزيز تدفق الهواء إلى أقراص الفرامل المطورة والتي تأتي بقياس 395 ميلمتراً للخلفية و396 ميلمتراً للأمامية. وتتكون أقراص الفرامل من قطعتين تتوضعان في الأمام والخلف لتقليل الوزن وتعزيز الاستجابة السريعة.

وتتميز سيارة F-PACE SVR بنظام عادم نشط متغير، مما يُولّد صوتاً أقوى وأكثر إثارةً وتشويقاً، كما أنه من العوامل التي تعزز الأداء القوي لسيارات SVR ، حيث يسمح النظام النشط بزيادة تدفق الغاز. كما أن العادم في سيارات SVRأخف بمقدار 6.6 كيلوجرامات من نظام العادم القياسي في سيارة F-PACE.

وتعتبر F-PACE SVR أول سيارة من طراز F-PACE تستخدم نظام التحكم التفاضلي الإلكتروني الفعال (EAD) الخلفي من "جاكوار"، وهي تتميز بمجموعة شاملة من التقنيات المتقدمة التي تمت معايرتها خصيصاً لهذه السيارة. فقد تم تحسين نظام ديناميكيات القيادة الذكية (IDD) لنظام الدفع الرباعي التي تعمل عند الحاجة لتحقيق الاستفادة القصوى من نظام التحكم التفاضلي الإلكتروني الفعال. في حين تم تخصيص برمجيات نظام التعليق التكيفي والديناميكي، ونظام التوجيه المعزز كهربائياً (EPAS)، ووضع القيادة الديناميكي، بما يتناسب مع سيارات SVR. ويسمح وضع التشغيل الديناميكي ببدء عملية نقل الحركة بشكل أسرع وأكثر استجابة، مع تعزيز استجابة دواسة الوقود وأنظمة التوجيه لتوفير تجربة قيادة أكثر إثارةً في جميع الظروف.

وتنطوي المقصورة الداخلية لسيارة F-PACE SVR على مقاعد أمامية رفيعة توفر دعماً كبيراً على الجوانب مع درزات على شكل مُعيّن ونقش شعار SVR. في حين تعكس المقاعد الخلفية المميزة التصاميم المنحوتة بدقة في المقدمة، ويجسد ناقل الحركة ذو التصميم الرياضي Sport Shift Selector طابع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتتميز عجلة القيادة الخاصة بسيارات SVR بمبدلات سرعة مصنوعة من الألمنيوم.

كما تحافظ سيارة F-PACE SVR على المزايا العملية والمتنوعة التي تتمتع بها عائلة سيارات PACE، مع صندوق أمتعة بسعة 650 لتراً (عند فتح المقاعد الخلفية) دون التأثر بأداء السيارة المحسن. وتضمن سيارة جاكور الرياضية متعددة الاستخدامات بقاء الركاب متصلين بالإنترنت ومستمتعين أثناء التنقل من خلال استخدام خدمات الإنترنت اللاسلكي من الجيل الرابع G4 والتي تسمح باتصال 8 أجهزة في آن معاً، كما أنها مجهزة بنظام المعلومات والترفيه المتطور Touch Pro، وشاشة عرض بقياس 10 بوصات تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية عالية الوضوع قياسها 12.3 بوصة.

وتساهم الألوان الأربعة التي تزين المقصورة الداخلية في تسليط الضوء على سمات الأداء العالي للسيارة؛ بما في ذلك الأحمر مع الأسود الفاحم، والأبيض المائل للرمادي مع الأسود الفاحم، والترابي مع الأسود الفاحم، والدرزات التي تأتي باللونين الأسود الفاحم والأبيض المائل للرمادي.

واستناداً إلى خبرة "جاكوار لاند روڤر" الواسعة في التعامل مع مختلف التضاريس، تتميز سيارة F-PACE SVR بمجموعة من التقنيات المتطورة لضمان أداء خارق في جميع الأماكن. ويضمن نظام الدفع الرباعي- إلى جانب نظام "ديناميكيات القيادة الذكية" (IDD)، ونظام التحكم بالقيادة على جميع الطرقات، وتقنية الاستجابة التكيفية للأسطح (ASR)- إمكانية قيادة السيارة في جميع الظروف الجوية.

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