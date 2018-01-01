شركة صينية تطلق 15 طرازا من السيارات الكهربائية

وكالات / سما /

تخطط مجموعة فاو لإطلاق أول سيارة كهربائية لها هذا العام، و 14 طرازا كهربائيا أخر قبل عام 2025 ضمن طموحها لجعل هونغتشي (العلم الأحمر) التابعة لها علامة تجارية عالمية للسيارات.

وسيتم تجهيز الطرازات الجديدة بالمستوى الثالث للقيادة الآلية في عام 2019 و المستوى الرابع في عام 2020والمستوى الخامس عام 2025. وقد حددت هونغتشي أهداف المبيعات بـ 100 ألف وحدة عام 2020 و 300 ألف وحدة عام 2025 و 500 ألف وحدة عام 2035.

وظهرت هونغتشي لأول مرة في سيارة فارهة في ميدان "تيآن آن من" خلال الاحتفال بالعيد الوطني العاشر للصين في عام 1959. ومنذ ذلك الحين، ظهرت هونغتشي ولفترة طويلة بشكل بارز في الاحتفالات الوطنية.

تأسست شركة فاو عام 1953 في مدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين، وتعد أول شركة مصنعة للسيارات في الصين. وبالإضافة إلى هونغتشي لديها علامات تجارية أخرى بينها جيفانغ وبيستورن. كما أن لديها مشاريع مشتركة مع شركات صناعة السيارات مثل فولكسفاجن وتويوتا.

وأعلنت فاو اليوم الاثنين، الانتقال إلى مقرها الجديد في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين. ويتكون المقر الجديد القريب من المبنى السابق، 14 مبنى، من ضمنها المكاتب والمختبرات ومراكز المؤتمرات واللوجستيات.

وقد انتقل ما مجموعه 3500 موظف في 22 إدارة ومركزا بحثيا جديدا مثل معهد البحوث والتطوير الجديد للطاقة، إلى المقر الجديد.