  1. الرئيسية
  2. سيارات

سيارات ذاتية القيادة تتعلم الرؤية وسط الثلوج

الأحد 25 مارس 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيارات ذاتية القيادة تتعلم الرؤية وسط الثلوج


وكالات / سما /

 تتحول بلدة ستراتفورد الكندية الشهيرة بمهرجانها المسرحي السنوي إلى مركز للأبحاث بشأن السيارات الذاتية القيادة وسط الثلوج، في حين تتلقى شركات صناعة السيارات طلبات لإنتاج سيارات تستطيع الحركة وسط الثلوج والجليد.

ولكن اختبار سيارات ذاتية القيادة في مناخ بارد ينطوي على تحديات إضافية لصناعة تعاني بالفعل في ظل سقوط أول قتيلة بسبب سيارة دون قائد.

وصدمت سيارة رياضية ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر امرأة فأردتها قتيلة حين كانت تعبر الشارع في أريزونا يوم الأحد الماضي.

وقالت منطقة أونتاريو الكندية التي لا تسمح بسير السيارات ذاتية القيادة على الطرق إلا في وجود سائق خلف المقود، إنها ستتابع التحقيق في "واقعة أريزونا" وستتخذ إجراء إذا اقتضى الأمر.

وتورونتو، أكبر مدينة كندية، هي واحدة من ثلاثة أماكن تختبر فيها شركة أوبر تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة. أما المدينتان الأخريان فهما فينكس بولاية أريزونا وبيتسبرغ في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

وتستثمر شركات صناعة السيارات وشركات تأجير السيارات وغيرها في تكنولوجيا القيادة الذاتية التي يعتقد أنها تقلص الحوادث وتكلفة الاستعانة بسائق. ومن المتوقع بدء تسيير سيارات أجرة آلية على الطرق خلال هذا العام.

لكن من غير المتوقع أن تطرح على نطاق واسع قبل سنوات بل وعقود، في حين تعمل الشركات لإثبات أن السيارات ذاتية القيادة يمكن أن تسير ليس في ولايات أميركية دافئة وحسب، حيث تجرى معظم اختباراتها، وإنما في مناطق أكثر برودة مثل أونتاريو وميشيغان، حيث يعطل الثلج والجليد عمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

#سيارات #القيادة

الأكثر قراءة اليوم

الاحمد يوضح حقيقة لقاء اشتيه مع قيادة حماس وهذا ما تسعى اليه الاخيرة!

الرئيس: يدنا ممدودة للسلام ويكشف عن سبب قراره بشأن وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل

ردود فعل فلسطينية غاضبة من تعيين يحيي السراج رئيس لبلدية غزة

مفوض الاونروا : نواجه هجمات مالية وسياسية حادة والاتهامات الان اصبحت شخصية

رغم انتقاد اليمين: "الكابينت" يوافق اليوم على خطة نتنياهو بشان المنطقة C

ليس هكذا تبنى الخطة.. دبلوماسي إسرائيلي: "صفقة القرن" مثل الوحش "لوخ نس" كلاهما خيالي!

مسؤول فلسطيني كبير يشكك بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

Screenshot_1

الخارجية الفلسطينية : الهجوم على الأونروا يتماشي مع خطط امريكا لتنفيذ صفقة القرن

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

32623

مزاعم إسرائيلية : إيران تحاول السيطرة على قطاع غزة

ترامب سيعرض صفقة القرن بمؤتمر يحضره قادة عرب في كامب ديفيد وهذا ما ستشمله..

"واللا" : إسرائيل بدأت الضم الفعلي للضفة وواشنطن تؤيد حكما ذاتيا فقط للفلسطينيين