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احذر من هذه العادة التي يقوم بها معظم الرجال!

الأربعاء 08 نوفمبر 2017 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذر من هذه العادة التي يقوم بها معظم الرجال!


وكالات / سما /

جميعنا يضع المحفظة فى جيب البنطلون الخلفي منذ قديم الأزل ؛ ولكن هناك عشرات من العادات في حياتنا والتي لا يمكن ان نتخيل ابدا انها قد تتسبب في احداث اضرار لنا إلا ان يتم اكتشاف ضررها بمحض الصدفة ؛ ومؤخراً أثبتت أخر الدراسات العلمية أن وضع المحفظة في جيب البنطال الخلفي والجلوس عليها له أضرار كبيرة على أجسامنا.

وأوضحت الدراسة التي تعاون فيها مجموعه من العلماء والأطباء أن هذه العادة تسبب أضرارا والأم للعمود الفقري كما تسبب الآلام في الظهر والخصر والساقين .
 
وأرجع الأطباء ذلك إلى أن المحفظة عند الجلوس عليها لفترة طويلة تقوم بالضغط على العصب الوركي الذي بدوره يضغط على العضلة الكمثرية في الورك مما يسبب الآلام للعمود الفقري والظهر وعرق النسا.

 ويمكن أن يصل الأمر إلى اعوجاج في العمود الفقري للإنسان الممارس لهذه العادة الخاطئة ؛ ولذا ننصح بعدم وضع المحفظة لفترات طويلة في جيب البنطلون الخلفي.

ويمكن استبدال تلك العادة الخاطئة بموضع المحفظة في حقيبة صغيرة مع باقي مقتنياتك الشخصية .

#الرجال #المحفظة

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