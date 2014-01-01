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تحذير: لا تخزن البيض بباب الثلاجة

الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير: لا تخزن البيض بباب الثلاجة


وكالات / سما /

يختار الناس في العادة، الرفوف الموجودة في باب الثلاجة حتى يقوموا بحفظ البيض، لكن خبيرة في التخزين قالت إن الطريقة مضرة ودعت إلى تغييرها.

وأوضحت المسؤولة في شركة "سبيس ستشايشن"، فلاتكا ليك، أن باب الثلاجة أسوأ مكان على الإطلاق لحفظ البيض، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

ويكمن السبب في اضطرار الناس إلى فتح باب الثلاجة باستمرار طيلة اليوم، وحين يحصل ذلك، يتعرض البيض لدرجات متفاوتة من الحرارة، ويصبح أكثر عرضة لأن يفسد مقارنة بالبيض المحفوظ في أماكن أخرى.

 

وتضيف الخبيرة أن ثمة خلافاً حول الطريقة المثلى لحفظ البيض، ذلك أن هناك من يدافع عن وضعه في الثلاجة، وثمة من يحبذ تركه خارجها.

#البيض #الثلاجة

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