6 نقاط سحرية في جسدك تخلصك من الصداع

وكالات / سما /

يعاني كثيرون من الصداع وآلام الرأس والتي تعد أحد منغصات الحياة الأكثر شيوعا على مستوى العالم، مع اختلاف أنواعه وحدته، فهناك الصداع الناجم عن الإرهاق وضغط العمل، وغيره من نوبات الصداع النصفي، إلى أنواع أخرى من الصداع غير المبررة فضلاً عن الصداع الذي يعد مؤشراً على الإصابة بمرض خطير.

وعلى الرغم من أن المسكنات الطبية الكيميائية المتوفرة بكثرة في الصيدليات دون وصفة طبية، قادرة على القضاء على الصداع في أغلب الأحيان إلا أن كثرة استخدامها ليس بالأمر المستحب على المدى الطويل.

فإذا كنت ممن يعانون من نوبات الصداع المتكررة، إليك الحل السحري الذي سيخلصك من الصداع في 5 دقائق فقط، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.

ويتلخص هذا الحل السحري في الجلوس في وضع مريح وإغماض العينين مع أخذ نفس عميق وتدليك 6 مراكز رئيسية في جسمك وهي كالآتي:

1 - نقطة ينتانغ أو العين الثالثة

إذا شعرت بأنك تعاني من صداع في عينيك أو المنطقة المحيطة بهما، فكل ما عليك فعله هو تدليك منطقة العين الثالثة أو ينتانغ، وهي تلك المنطقة الواقعة بين الحاجبين، ويكفي تدليكها لمدة 60 ثانية بحركات دائرية .

2 - نقطة الزان شو

وتتمركز هذه المنطقة في قاعدة الحاجبين الداخلية وتدليكها لمدة دقيقة بحركات دائرية أيضاً لا يجعل الصداع يتوقف فقط بل يوقف سيلان الأنف أيضاً.

3 - نقطة ينغكسيانغ

تقع نقطة ينغكسيانغ في أسفل عظام الفك ويساعد تدليكها والضغط عليها لمدة دقيقة وبحركات دائرية على فتح الجيوب الأنفية لمن يعانون من أوجاعها الرهيبة والصداع التي تسببه، والحد من آلام الأسنان وتخفيف التوتر.

4 - نقطة تيان شو

وتقع هذه النقطة في الجزء الخلفي من الرأس وتحديداً في الوسط بين الأذنين وبداية العمود الفقري، ويساعد تدليك هذه النقطة على تخفيف احتقان الأنف وآلام العينين والأذنين والصداع الشديد والصداع النصفي .

5 - نقطة شواي غو

وتقع تلك النقطة على ارتفاع من 2 إلى 3 سم أعلى الأذن، ويساعد الضغط عليها في التخلص من إجهاد_العينين والصداع الناجم عنها.

6 - نقطة هي جو

تقع تلك النقطة على الجزء الخلفي من اليد بين الإبهام والسبابة، والضغط عليها يساعد في تخفيف آلام الظهر ووجع الأسنان واللثة، والصداع النصفي، والغثيان، إضافة إلى القضاء على تشنجات عضلات الرقبة الناجمة عن التوتر.