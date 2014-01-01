أبو الهيجا: من تبقى من اعضاء المؤتمر في غزة يغادرون لرام الله الأحد

أحمد الفيومي / رام الله / أكد المتحدث باسم المؤتمر العام السابع لحركة فتح محمود ابو الهيجا، ان اللجنة الفنية والإدارية للمؤتمر تعمل جاهدة لإصدار التصاريح اللازمة لمن تبقى من أعضاء المؤتمر في قطاع غزة للمغادرة غداً الأحد من أجل المشاركة في أعمال المؤتمر المزمع عقده في رام الله في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال ابو الهيجا في تصريحات صحفية، إن معظم اعضاء المؤتمر السابع في قطاع غزة باتوا في رام الله ولم يتبقى إلا القليل، مشيراً إلى أن التصاريح المطلوبة لمن تبقى هي قيد الانجاز، حيث تبذل اللجنة الفنية والادارية في اللجنة التحضيرية والهيئة العامة للشؤون المدنية جهوداً لإنهاء هذا الملف وتأمين وصول جميع أعضاء المؤتمر إلى رام الله.

وتوقع أبو الهيجا وصول من تبقى من اعضاء المؤتمر في قطاع غزة إلى رام الله غداً الأحد بعد الانتهاء من إصدار تصاريحهم اليوم.

وأرجع أبو الهيجا سبب تأخير وصول عدد من أعضاء المؤتمر من القطاع إلى رام الله إلى الاجراءات الإسرائيلية والمماطلة في منح التصاريح اللازمة لهم، مجدداً تأكيده على أن جميع اعضاء المؤتمر في غزة سيشاركون في المؤتمر السابع.

وكان د.فايز ابو عيطة المتحدث باسم فتح في غزة، قال إن 80 عضوا من أعضاء مؤتمر حركة فتح السابع من بينهم هو لم يغادروا القطاع للمشاركة في أعمال المؤتمر المنوي عقده في رام الله في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.