  1. الرئيسية
  2. أخبار

80 عضوا من غزة بينهم ابو عيطة لم يغادروا لرام الله

السبت 26 نوفمبر 2016 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
80 عضوا من غزة بينهم ابو عيطة لم يغادروا لرام الله


غزة / سما /

 تواصل السلطات الإسرائيلية، رفضها السماح لنحو 80 ناشطا من حركة فتح في قطاع غزة بالمغادرة إلى رام الله عبر حاجز بيت حانون "إيرز" لحضور المؤتمر السابع.

وقال محمد المقادمة الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية  بأن جهودا تبذل للسماح لمن تبقى من الوفد بغزة للتوجه إلى رام الله في غضون اليومين المقبلين، أي قبيل بدء أعمال المؤتمر المقرر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأشار المقادمة إلى أن الدفعة التي كان مقررا أن تغادر غزة اليوم السبت، غادرت مساء أمس الجمعة.

الى ذلك  قال د.فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح في غزة، اليوم السبت، إن 80 عضوا من أعضاء مؤتمر حركة فتح السابع من بينهم هو لم يغادروا القطاع للمشاركة في أعمال المؤتمر المزمع عقده في رام الله في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وعزا الدكتور فايز أبو عيطة في رده حول الأسباب التي أدت الى تأخر خروجهم من القطاع الى مماطلة وتأخير من الجانب الإسرائيلي في منح التصاريح اللازمة لمغادرة قطاع غزة للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وأكد ابو عيطة، وجود جهود تقوم بها هيئة الشؤون المدنية من اجل تمكينهم من الخروج للمشاركة في المؤتمر، مبينا أن هناك وعودات من الوزير حسين الشيخ بالعمل على منحهم التصاريح اللازمة للوصول الى رام الله في أسرع وقت ممكن.

#مؤتمر #فتح #غزة #ايرز #الاحتلال #مماطلة #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

سخرية إسرائيلية من المطبع السعودي: جاء يبحث عن يهوديات فلم “تعبره” ولا واحدة! (فيديو)

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

اسرائيل تصادر نصف مليار شيكل من "المقاصة" لتسديد الديون الفلسطينية لـ"الكهرباء"

قرقاش لــ"مستشار أردوغان": كيف تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟

الأخبار الرئيسية

الكورنيت

بالفيديو.. جيش الاحتلال يضع الأكوام الرملية على حدود غزة خوفاً من الكورنيت

الاحتلال الاسرائيلي يفصل قرى غرب رام الله عن المدينة

مخيم

حماس: وزير العمل قفز فوق عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووتر الوضع

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014