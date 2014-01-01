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اعتقال ثلاثة شبان في مدينتي نابلس وبيت لحم

الجمعة 18 نوفمبر 2016 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال ثلاثة شبان في مدينتي نابلس وبيت لحم


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة شبان، فجر اليوم الجمعة، بعد اقتحام منازلهم في مدينتي نابلس وبيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الأسير المحرر بلال شريف العملة بعد اقتحام منزله في قرية قبلان في نابلس، إضافة لاعتقال الشاب أيمن أمين الخطيب من مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إبراهيم النبريصي من مخيم الفارعة، على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، أثناء توجهه إلى رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين أحمد حج محمد ومحمود حج محمد في تلفيت جنوب نابلس وأخضعتهما للتفتيش الدقيق.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال محيط وأطراف العديد من القرى والبلدات جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وأجرت عمليات تفتيش دون أن يتم التبليغ عن اعتقالات.

فيما نفذت قوات الاحتلال  عمليات تفتيش وتمشيط في حقول الزيتون والكهوف، بعد سماع دوي إطلاق النار بالقرب من مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي بعض قرى جنوب نابلس.

#اعتقال #الضفة #نابلس #بيت لحم

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