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توجه 250 مصلٍ غزي إلى القدس

الجمعة 18 نوفمبر 2016 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توجه 250 مصلٍ غزي إلى القدس


غزة / سما /

توجه، فجر اليوم الجمعة، 250 مصل من قطاع غزة إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

يشار إلى أن المواطنين الـ 250 الذين سمح لهم بأداء الصلاة في القدس هم ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. وقد تم التنسيق لـ 150 مواطناً منهم عن طريق هيئة الشؤون المدنية و100 عبر تنسيق وكالة الغوث.

ويعتبر سماح السلطات الاسرائيلية بتوجه المصلين في هذه الجمعة إلى القدس بمثابة تراجع عن قرارها الذي أعلنته الجمعة الماضية، حيث رفضت السلطات الإسرائيلية كشف تنسيق هيئة الشؤون المدنية لـ 150 مصل ومنعتهم من التوجه إلى القدس بدعوى تأخير عودة مصلين إلى غزة، بينما سمحت للـ 100 مصلِّ الذين نسقت لهم وكالة الغوث.

#صلاة #غزة #وكالة الغوث #إيرز #الشؤون المدنية #القدس

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