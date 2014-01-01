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إرباك في جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة

الخميس 17 نوفمبر 2016 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إرباك في جدول توزيع الكهرباء في قطاع غزة


غزة / سما /

سيشهد قطاع غزة، اليوم الخميس، إرباكاً في جدول توزيع الكهرباء نتيجة لتوقف أحد المولدين في محطة توليد الكهرباء الواقعة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطل الخطوط المصرية.

حيث صرح "طارق لبد"، الناطق باسم شركة الكهرباء، أن الشركة أبلغت بتعطل مولد من أصل اثنين في شركة التوزيع مساء الأربعاء وبقاء مولد واحد يعمل ، ما سيؤدي لحدوث إرباك واضح على جدول التوزيع الخميس ، موضحاً أن خطوط الكهرباء المصرية التي أصلحت سيعاد فصلها أيضاً لاستكمال إجراءات الصيانة من قبل الجانب المصري .

هذا ويعتمد قطاع غزة على ثماني ساعات وصل مقابل ثمانية قطع في أحسن الحالات منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وفي أوقات أخرى تصل ساعات الوصل إلى ست ساعات مقابل 12 قطع.

#كهرباء #غزة

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