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انفجار سفينة في كراتشي يوقع 18 قتيلاً

الأربعاء 02 نوفمبر 2016 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار سفينة في كراتشي يوقع 18 قتيلاً


/ وكالات /

انفجرت سفينة في منطقة "جاداني" بمدينة "كراتشي" الباكستانية موقعة 18 قتيلاً و50 مصابًا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أنه تم انتشال المزيد من الجثث خلال الساعات القليلة الماضية من موقع الانفجار.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف قد أمر أمس (الثلاثاء) بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وقوع الانفجار، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.

وأفادت بعض التقارير الإعلامية بأن النيران اندلعت في خزانات على ظهر السفينة، فيما انتشرت السنة اللهب بسرعة بينما كان يتواجد نحو 170 شخصًا في موقع الانفجار.

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