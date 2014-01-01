أبرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله\سما\

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة والأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على خبر شهيد من قباطية، واعلان الاحتلال رام الله والبيرة منطقة عسكرية مغلقة، كما جاء في العناوين هدم جرافات الاحتلال منشآت سكنية وبركسات لعائلات بالأغوار الشمالية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

مصادر قيادية في "حماس" تنفي اعتقال المصري

اعلان رام الله منطقة عسكرية مغلقة عقب الهجوم

شهيد من قباطية واصابة 3 جنود اسرائيليين في اطلاق نار قرب حاجز "بيت إيل" .. هدم منشآت ومساكن ومصادرة جرارات زراعية في الأغوار الشمالية

خلال لقائه ريفلين .. الرئيس الإيطالي: عدم استئناف المفاوضات يقوض حل الدولتين

مركز اسرائيلي: الوضع في غزة خطير وأصحاب القرار الإسرائيليون يعلمون بالأمر

دعوات لضم "معاليه أدوميم" إلى القدس

الخارجية الإسرائيلية: نقل "عموناه" إلى أراضي غائبين يلحق أضرارا سياسية كبيرة بإسرائيل .. نتنياهو يسعى إلى تهدئة المستوطنين

جولة لوزير خارجية فرنسا لبحث مؤتمر السلام

عون الرئيس الثالث عشر للجمهورية واحتفالات تعم لبنان

بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لوعد بلفور .. مطالبة بريطانيا بالاعتراف بالمسؤولية التاريخية والقانونية عن معاناة شعبنا

المالكي يطالب بريطانيا بعدم المشاركة في احتفالات الوعد المشؤوم

العراق يعلن دخول قوات مكافحة الإرهاب أول أحياء مدينة الموصل

اسرائيل تجند الشبان اليهود في العالم لمحاربة حركة المقاطعة وتحسين صورتها

"الحياة الجديدة":

استقالة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

تسوركوف: الوضع في غزة وأصحاب القرار في اسرائيل يعلمون ذلك

هدم منشآت وبركسات في الأغوار الشمالية واقتحام مدرسة بسلوان واعتقال 22 مواطنا بالضفة

شهيد .. واصبة 3 من جنود الاحتلال قرب البيرة .. الاحتلال يعلن رام الله والبيرة منطقة عسكرية مغلقة ويغلق مداخلهما وحواجز عطارة وعين سينيا و"بيت ايل"

الأغا: المساعدات السعودية لشعبنا لم تتوقف والتأجيل مؤقت لصرفها دفعة واحدة

استقبل رئيس الأساقفة المطران بيتسابيلا ورئيس مكتب التمثيل الكندي ونادي أرثوذكسي ثقافي بيت ساحور

الرئيس يلتقي نظيره الايطالي في بيت لحم اليوم ويهنئ عون بانتخابه رئيسا للبنان

الرئيس الايطالي: انسداد الأفق بشأن استئناف مفاوضات السلام يقوض مبدأ حل الدولتين

مصرع 4 مواطنين في حوادث متفرقة بينهم مواطن قتلة ابنه!

كلمة الحياة الجديدة .. احذروا هذا المصير

أمطار متفرقة اليوم وغدا

سعى إلى تهدئة المستوطنين .. ونواب القائمة المشتركة قاطعوا خطابه في افتتاح الجلسة الشتوية للكنيست

نتنياهو يتبجح: لا عودة لحدود 67!

وزراء وأعضاء كنيست يطالبون بضم "معاليه أدوميم" لإسرائيل!

دقيقة حداد على شهداء كفر قاسم تثير عاصفة الكنيست

"الأيام":

آخر ساعة .. استقالة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

شعث: اجتماع مهم للجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم

استشهاد شاب واصابة ثلاثة جنود اسرائيليين خلال اطلاق نيران قرب مستوطنة "بيت إيل"

خلال اقتحام قواته خربتي "الدير" و"الحديدية" .. جرافات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وبركسات لعائلات مزارعين ومربي ماشية بالأغوار الشمالية

حالة الطقس .. اليوم أمطار محلية في كافة أنحاء البلاد

وزراء ومسؤولون إسرائيليون يدعون لضم "معاليه أدوميم" .. الحسيني لـ "الأيام": يريدون جعل الفلسطينيين في جزر معزولة

الجولان: اطلاق نيران نحو قوة إسرائيلية من الجانب السوري

الحكومة الإسرائيلية تماطل وتطلب تأجيل إخلاء مستوطني "عمونة" لمدة سبعة شهور

نتنياهو يجدد اعتداده بالقوة العسكرية والاستيطان ورفض الانسحاب

القوات العراقية باتت على بعد مئات الأمتار من الموصل، وتأهب لتدفق ضخم للاجئين

نتنياهو يحتج لبوتين على تصويت روسيا المؤيد لقرار "اليونسكو"

الرئيس يهنئ العماد عون بانتخابه رئيسا للبنان

انتخب للرئاسة بعد عامين ونصف من شغور المنصب .. الرئيس ميشال عون يعد بإبقاء لبنان بعيدا عن نيران النزاعات المشتعلة في المنطقة

وفيما يلي أبرز عناوين الصحافة الإسرائيلية لهذا اليوم الثلاثاء:

يديعوت احرونوت:

جدال حاد . العلاقة المتوترة بين نتنياهو وكحلون، بسبب هيئة البث الجديدة

نتنياهو: سنقوم باصلاح سلطة البث، واغلاق سلطة البث الجديدة

كحلون: هذا الامتحان، لن انفق الملايين من اجل نزوات عابرة

ريفلين: من يؤيد بث عام لا يمكنه ان يكون فقط للمقربين من السلطة

اصابة جنديين بجروح طفيفة وآخر متوسطة باطلاق نار على حاجز بيت ايل من رجل امن فلسطيني

افتتاح الدورة الشتوية للكنيست

نتنياهو: نعمل على مساعدة القادمين الجدد وايجاد وظائف للحرديم، وندعم الوسط العربي بعكس القائمة المشتركة الذين قاطعوا الخطاب، نستثمر الكثير من الجهود الرامية إلى حل مسألة السكن

زعيم المعارضة هيرتزوغ: ماذا عمل رئيس الوزراء لمنع جولة اخرى من الارهاب او حرب جديدة في غزة، نتنياهو يحارب الصحافة والاعلام، يريد الغاء هيئة البث الجديدة

الرئيس ريفلين: البث الرسمي يجب ان يكون منصفا وليس صحافة بلاط

ضابط كبير في الإستخبارات العسكرية: هناك احتمال للتوصل الى تسوية سياسية مع الرئيس عباس، وذلك خلافا لما يقوله المستوى السياسي الإسرائيلي

وزير المواصلات ينوي تمديد خط القطار السريع بين تل ابيب والقدس ليصل الى حائط المبكى

المعسكر الصهيوني سيقيم مظاهرة يوم السبت في ذكرى رابين، المظاهرة بعنوان لا تسيئوا للديمقراطية

المشكلة ليست اقتصادية: بدل الحديث عن المضامين في هيئة البث يتحدثون عن التكلفة

رئيس إدارة الائتلاف الحكومي يقدم إلى الكنيست مشروع قانون لإلغاء قانون البث العام

نتنياهو سيزور سنغافورة وكازخستان

الرئيس الإيطالي ماتاريلا يحذر من انسداد الأفق السياسي

حزب المعسكر الصهيوني ينظم اجتماعا جماهيريا بمرور 21 سنة على اغتيال يتسحاق رابين

استطلاع جديد للرأي العام الأمريكي يشير إلى تقدم كلينتون على ترامب بفارق 5% واستطلاع اخر يشير لتقدمها ب 6 نقاط

فريق كلينتون: انتخاب ترامب يهدد العالم بحرب نووية

الوزير حاييم كاتس: ابذل كل جهد مستطاع من أجل بسط السيادة الإسرائيلية على مدينة معاليه أدوميم

وزير المالية يهدد باستخدام حق الفيتو لانقاذ هيئة البث الجديدة من نتنياهو

لبنان: رئيس بدعم حزب الله . الرئيس عون: سنعمل على تحرير الاراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان

الديمقراطيون يراهنون على مجلس الشيوخ في الإنتخابات الأمريكية

اخطاء في رواتب المعلمين

المبعوث الفرنسي يزور المناطق الفلسطينية الشهر المقبل توطئة لعقد المؤتمر الدولي

60% من المتقدمين لامتحان المحاماة لا ينجحون

تعرض اثنين من اليهود، الأب وابنه للسرقة والعنف في شمال أوكرانيا، وقد توفي الاب متأثراً بجراحه

اودوغان يقوم بتصفية للصحافة الحرة . مداهمة صحيفة حوريت المعارضة واعتقال نائب مدير التحرير

معاريف

الارهابي رجل امن فلسطيني: اصابة 3 جنود في عملية اطلاق النار على حاجز بيت ايل ومقتل المهاجم محمد تركمان. المنفذ اطلق النار من سلاح آلي. المرة الثالثة التي يقوم رجل امن بتنفيذ عملية

حماس والجهاد يشيدون بمنفذ عملية إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين

نتنياهو: سنعيد اصلاح هيئة البث

كحلون: اذا لم تعرض علي خطة مجدية، سأستخدم الفيتو ضد الخطوة

نتنياهو: نواصل الاهتمام بالاستيطان في الضفة الغربية، وسنجد حل لمشكلة عمونا، وقمنا بشراء طائرات حديثة، و3 غواصات من المانيا

ليبرمان يدعو الى عدم اقحام الجيش في الجدال السياسي، الجيش الاسرائيلي نفذ تعليمات المجلس الوزاري المصغر في حرب 2014 .

زعيم المعارضة "هيرتزوغ": يجب احقاق السلام مع الفلسطينيين والعرب، لقد قام نتنياهو من النيل من قوة إسرائيل، واساء للعلاقة مع الولايات المتحدة

ليبرمان ينتقد اعضاء كنيست "لمهاجمة الجنود، إضعاف الجيش"

هيرتزوغ: الحكومة عملت على تاكل القيم الأخلاقية لشبابنا

السباق نحو البيت الابيض . ترامب: كلينتون ليست ضحية، الجهاز فاسد

اعتقال 8 فلسطينيين من حيي الطور وسلوان بشبهة الضلوع في أعمال شغب

“إسرائيل” تنوي الانضمام إلى الإنتربول ومنع السلطة من ذلك

تلوث خطيرة ومواد مسرطنة في الجو في ميناء حيفا . وزارة البيئة: لم تسجل أي مؤشرات خاصة

انطلاق حملة القراءة في المدارس لتشمل 600 مدرسة

وصول سكة القطار لجنوب ايلات: المدة من تل ابيب الى ايلات ستستغرق ساعة و10 دقائق

جلسة خاصة بالكنيست في ذكرى مقتل الوزير زئيفي

روسيا ترسل غواصات نووية محملة بصواريخ كروز الى سوريا

أحمد مجدلاني: روسيا مستمرة في جهودها لعقد لقاء ثلاثي يجمع بوتين ونتنياهو وابو مازن في موسكو

سائقو شركة "إيغد" للمواصلات يقيمون غدا تظاهرة في القدس احتجاجا على ظروف عملهم

مقتل ثلاثة جنود أتراك وجرح رابع في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

هآرتس:

وزيرة العدل شكيد ضد المحكمة العليا . ستطرح مشروع قانون باستخدام حق الفيتو حول تعيين قضاة محكمة العدل العليا (تعيين قضاة رغم معارضة المحكمة العليا)

نتنياهو: لا يوجد حكومة تدعم الاستيطان اكثر من هذه الحكومة، سنواصل تقوية العلاقات الخارجية، العلاقات مع الولايات المتحدة قوية وستظل كذلك حيث تلقينا رزمة مساعدات بقيمة 38 مليار دولار لمدة 10 سنوات

ليبرمان يدعم موقف نتنياهو باغلاق هيئة البث الجديدة

رئيس الائتلاف الحكومي: ليس من سبب يمنع توسيع البناء في معاليه أدوميم

هيرتزوغ: نتنياهو يسيئ لعلاقات إسرائيل مع العالم، وما زال يريد احتلال شعب آخر، نتنياهو لا يدير الصراع مع الفلسطينيين بل الصراع يديره، انت تدفع إسرائيل لكي يفرض عليها حلا دوليا تعود فيها لحدود 67 .

دخول قوات التحالف لاطرف مدينة الموصل

الحكومة تطلب من المحكمة العليا تأجيل اخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا

اعتقال مواطن من الجديدة بعد ضبط وسائل قتالية بحوزته

مشروع القانون للحد من استخدام المواقع الاباحية لن يقدم للكنيست بناء على قرار وزارة الاتصالات. النائب شولي معلم: سأطرح القانون بصفة شخصية

رئيس بلدية القدس: تم خفض تصنيف القدس من الناحية الاجتماعية والاقتصادية

رفلين: السلام لا يتحقق الا من خلال بناء الثقة وليس بعقد مؤتمرات دولية

كيري: حملة انتخابات الرئاسة "محرجة للغاية" وجعلت عملي اصعب

ترامب: أمريكا ستغرق في "أزمة دستورية" حال فوز هيلاري

الوزير درعي يعلن استقالته نائبا في الكنيست كي يتفرغ لمنصبه وزيرا للداخلية

اليونيسيف: 300 مليون طفل في العالم يستنشقون هواءً ساماً

محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلي:

الجيش الإسرائيلي اعتقل 11 شخصا، وداهم منزل منفذ العملية في قباطية واعتقل شقيقه

توغل اليات عسكرية اسرائيلية شمال القطاع

الكنيست ترد اقتراحات قدمتها المعارضة بحجب الثقة عن الحكومة

كلينتون وترامب يدعوان نتنياهو إلى زيارة البيت الابيض فور انتهاء الانتخابات الأميركية

تعرض قوة من الجيش الاسرائيلي لاطلاق النار في جبل الشيخ دون وقوع اصابات

وزير المالية كحلون يبدي معارضته لاغلاق هيئة البث التي من المقرر ان تحل محل سلطة البث الحالية

الوزير نفتالي بينت سيصوت ضد مشروع القانون الذي يقترح إلغاء هيئة البث الجديدة

رئيس السلطة الفلسطينية يجتمع في بيت لحم مع رئيس ايطاليا سيرجيو ماتاريلا

مقتل جندي مصري قرب الحدود مع إسرائيل

ممثل الأمم المتحدة في سوريا: مقر المنظمة الدولية في مدينة حلب اصيب بقذيفة دبابة

فوز ميشيل عون برئاسة الجمهورية في لبنان

طمرة - حادث "ضرب وهرب" يسفر عن اصابة راكبي دراجة نارية

إضاءة مصابيح السيارات في ساعات النهار في البلاد اعتبارا من يوم الثلاثاء

البوسنة - الحكم على 7 أشخاص بالسجن الفعلي بعد إدانتهم بالإنضمام إلى داعش

السجن لسبعة اشخاص في الامارات لارتباطهم بحزب الله اللبناني

حصيلة جديدة للسيول العارمة التي اجتاحت مصر الاسبوع الماضي اسفرت عن مصرع 26 شخصا

مصر تعلن أنها ستعيد فتح معبر رفح لمدة 3 أيام في الأسبوع المقبل

القوات العراقية تدخل حي الكرامة في مدينة الموصل

الحكومة الاردنية تتابع تواجد داعش وحزب الله قرب حدود المملكة

سيناء - مقتل جندي مصري اثر هجوم مسلح والجيش المصري يقتل 4 مسلحين في مدينتي رفح والشيخ زويد

القاء الحجارة باتجاه سيارة اسرائيلية لدى مرورها قرب مستوطنة نيلي في منطقة رام الله وقرب حوارة وفي بلدة حزما