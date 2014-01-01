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جرافات الاحتلال تتوغل شمال بيت لاهيا وسط اطلاق نار وتجريف

الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تتوغل شمال بيت لاهيا وسط اطلاق نار وتجريف


بيت لاهيا\سما\

توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف.

وأفاد شهود عيان بأن 6 آليات عسكرية إسرائيلية، تضم 4 جرافات، ودبابتين انطلقت من المواقع العسكرية المقامة على الشريط الحدودي شمال بيت لاهيا، وتوغلت لمسافة تزيد عن 200 متر في أراضي المواطنين الزراعية شمال البلدة.

وأشار إلى أن الجرافات قامت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين، وسط إطلاق نار في المكان، وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء الشمالية لبيت لاهيا.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال، وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها، وزراعتها

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