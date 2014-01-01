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خبر : عريقات على رأس وفد فتحاوي يزور عائلات الاسرى في محافظة اريحا

الجمعة 01 يوليو 2016 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات على رأس وفد فتحاوي يزور عائلات الاسرى في محافظة اريحا


أريحا / سما / نظمت حركة فتح جولة تفقدية لعدد من عوائل الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة أريحا والأغوار.

وضم الوفد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صائب عريقات، وجهاد ابو العسل امين سر الحركة في اريحا والاغوار، وعن نادي الأسير الفلسطيني ناصر شلون وعيد برهم.

وعبر ذوي الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال عن ايمانهم بأن الحرية والخلاص من المحتل هي نهاية لظلم طال امده لاجيال متعددة من ابناء شعبنا على ايدي الاحتلال وجنوده واعوانه.

وشددوا هؤلاء على أن العمل على تحرير الأسرى وتبييض سجون الاحتلال لا بد ان تكون على راس اولويات السلطة والحكومة لحماية ابنائهم الذين يقبعون خلف القضبان وتمارس ضدهم ادارة السجون اقصى انواع التعذيب والحرمان والعزل.

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