معاريف..48 عضوا في الكنيست يدعون لمقاطعة شركات اسرائيلية تساهم في عمليات البناء في مدينة روابي بالضفة

القدس المحتلة / سما / اقدم 48 عضوا من الكنيست الاسرائيلي على توقيع عريضة تدعو لمقاطعة 20 شركة اسرائيلية تساهم في عمليات البناء في مدينة روابي بالضفة الغربية. وبحسب ما ورد في صحيفة / معاريف/ الاسرائيلية اليوم فقد اقدم ما يسمى /لوبي ارض اسرائيل/ على مبادرة لمقاطعة الشركات الاسرائيلية التي تشارك في بناء مدينة "روابي / رام الله" ..ودعت العريضة الحكومة الاسرائيلية بقطع كافة الصلات مع هذه الشركات وكذلك منع أي تعاون معها مستقبلا وذلك كونها حسب اللوبي "باعت نفسها بحفنة من الدولارات للجانب الفلسطيني". واضافت الصحيفة ان هذه المبادرة جاءت ردا على المقاطعة الفلسطينية لبضائع المستوطنات بحيث تسعى لقطع التعاون من قبل الشركات الاسرائيلية والتي وصل عددها الى 20 مع الفلسطينيين في بناء المدينة الحديثة روابي وذلك من اجل الضغط لوقف المقاطعة الفلسطينية للبضائع التي يتم انتاجها في المستوطنات الاسرائيلية.