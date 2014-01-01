التوتر يصيب نيمار بسبب برشلونة

وكالات / سما /

بدأت التوتر يتغلغل في النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أثناء تواجده في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي ، بسبب فشل عودته إلى صفوف برشلونة حتى الآن.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الإثنين إن نيمار كان يتوقع توصل برشلونة وباريس سان جيرمان لاتفاق من أجل الصفقة في هذا الوقت ، لكن كل شيء لا يسير على ما يرام حتى الآن ، وقاب اللاعب قوسين أو أدنى من البقاء في العاصمة الفرنسية.

ولم يوافق باريس سان جيرمان على بيع اللاعب البرازيلي حتى الآن ، بينما يريد برشلونة اتمام الصفقة عن طريق المقايضة مع عدد من لاعبيه ، وهذا العرض الذي لم يعجب النادي الفرنسي.

وسيغيب نيمار عن المباراة القادمة لباريس سان جيرمان في أستراليا ، ومن المتوقع عودته في 11 ديسمبر وهذا موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

ويأتي غياب نيمار بسبب عدم استعادة عافيته البدنية كما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

وبجانب المباراة ضد سيدني فإن نيمار سيغيب أيضاص عن مباراة رين ضمن كأس السوبر الفرنسي في 3 أغسطس المقبل.