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كورية عمرها 6 سنوات تشتري منزلًا بـ8 ملايين دولار

الإثنين 29 يوليو 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورية عمرها 6 سنوات تشتري منزلًا بـ8 ملايين دولار


وكالات / سما /

اشترت طفلة كورية عمرها 6 أعوام، تحظى بشهرة على موقع يوتيوب، منزلا فاخرا بـ8 ملايين دولار، في العاصمة سيول.

والطفلة الملقبة بـ "بورام"، تعد من أشهر الأطفال الـ"يوتوبر"، ولديها أكثر من 30 مليون متابع، على قناتيها في يوتيوب.

واقتنت الطفلة عقارا مؤلفا من 5 طوابق بسعر 8 ملايين دولار، عن طريق شركة "بورام" العائلية، التي أسستها أسرتها، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتمتلك بورام 13.6 مليون متابع على أحد قناتيها، و17.6 مليون على القناة الأخرى في يوتيوب، حيث تنشر مقاطع فيديو، يتجاوز عدد مشاهدات بعضها 350 مليون مشاهدة.

ويقدر دخل الطفلة الكورية "بورام" الشهري بنحو 3 ملايين دولار.

وكانت منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children)، تلقت شكاو عام 2017، بدعوى تأثير المشاهد التي تبثها بورام، على التطور العاطفي والأخلاقي لدى الأطفال.

وقدمت المنظمة شكوى للشرطة، بشأن مشاهد تظهر فيها "بورام" وهي تسرق نقودا من محفظة والدها، وتقود سيارة.

وقضت محكمة الأسرة في سيول، باخضاع والدي الطفلة، لدورة تثقيفية بشأن الحيلولة دون استغلال الأطفال.

#كورية #منزل

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