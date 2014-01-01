كيف تواجه الطفح الحراري في الصيف؟

وكالات / سما /

يرتفع خطر الإصابة بالطفح الحراري خلال فصل الصيف، وذلك بسبب زيادة إفرازات العرق وتهيج الجلد بفعل الحرارة الشديدة.

وتتمثل أعراض الطفح الحراري بظهور بثور حمراء أو فقاعات صغيرة، خاصة في منطقة العنق والجزء العلوي من الصدر ومنطقة الإربية وتحت الثدي وفي طيات المرفق. فكيف يمكن مواجهة الطفح الحراري خلال فصل الصيف؟

يوضح المكتب الألماني الاتحادي للبيئة أن مساحيق التلك (بودرة الأطفال الرضع) كفيلة بالعلاج، فهي تعمل على تجفيف المواضع المصابة، في حين لا يجوز استعمال المراهم والكريمات، لأنها تجعل المواضع المصابة رطبة ودافئة، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة.