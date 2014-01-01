بهذه الطريقة يمكنك استعادة الشكل القديم لموقع تويتر

وكالات / سما /

أطلقت شركة "تويتر" تصميما جديدا فيما يخص منصتها الخاصة بسطح المكتب، يتيح مزايا وتقنيات أكثر من النسخة القديمة، ولكن يبدو أن التصميم الجديد لم يجد استحسان بعض المستخدمين.

ويعتمد التصميم الجديد لتويتر على جل الواجهة لنسخة الكمبيوتر شبيهة بتطبيق الهواتف المحمولة، مما أثار استياء بعض المستخدمين الذين وجدوا الأمر غير لطيفا.

كيف استخدم موقع تويتر؟

موقع ذا فيرج التكنولوجي أكد على وجود تقنيات يمكنها استعادة الشكل القديم لتويتر إذا كنت ترغب في ذلك، ومنها حذف بعض ملفات التعريف من المتصفح، بجانب تنقية ذاكرة التخزين المؤقت، وهي الطريقة الأكثر شيوعا.

فيما أنشأ مطورون ملحقات تتمكن من القيام بحل الأزمة وإرجاعك للشكل القديم لتويتر، ولن يكون عليك فعل أي شيء سوى تثبيت إضافة الملحق على متصحفك وهو سيتولى إعادتك للشكل القديم.

تحديثات تويتر

وإذا كنت من مستخدمي متصفح جوجل كروم، سيكون عليك تحميل برنامج Old Twitter Layout، وتثبيته وفي ثوان بعد التثبيت سيعود تويتر معك للشكل القديم، إما إذا كنت تستخدم متصفح فاير فوكس، عليك أن تحمل برنامج GoodTwitterK، وتحديث صفحة تويتر وستجدها عادت للشكل القديم تلقائيا.

في حين أنه يتوقع أن يضع "تويتر" تعديلات في المستقبل لإخبار المستخدمين على استخدام الواجهة الحديثة، وستتصدى لتلك الإضافات.