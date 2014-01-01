فتح : فرض حماس للسراج لبلدية غزة انتهاك ورفض للمصالحة

رام الله /سما/

استهجن عضو المجلس الثوري لحركة. فتح محمد اللحام قيام حركة حماس بفرض خيار قياديها يحيى السراج رئيسا لبلدية غزة بعيدا عن اَي شكل ديمقراطي او حتى توافقي بين التنظيمات والمجتمع المدني في خطوة تؤكد سياسة حماس الاستحواذية الرافضة للاحتكام للشعب والمستحوذة والخاطفة للحالة العامة في قطاع غزة بمنطق القوة والتهديد والتخويف والقمع .



وأضاف اللحام اثناء ندوة نظمتها وزارة الثقافة في جامعة فلسطين الأهلية ببيت لحم يوم امس "ان ما حدث في فرض رئيس ومجلس بلدي لثاني اكبر المدن الفلسطينية من ناحية تعداد السكان دليل اخر على فكر وفلسفة حماس بإدارة ظهرها ليس لحركة فتح فحسب بل للكل الفلسطيني ولأبسط حقوق ومقومات المجتمع المدني صاحب الحق في اختيار ممثليه في المجالس البلدية بحثا عن ما تظنه حماس مصلحة حركتها في خدمة شخوصها وقياداتها على حساب شعبنا في غزة الممعنه في قهره وانتهاكه بكل الوسائل" .



ودعا اللحام حركة حماس ان تقبل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية "وان تتراجع عن هذا الانتهاك بعد ان فشلت خياراتها السابقة بفرض شخوص أمعنوا وتفننوا في خراب المدينة وإنهاك سكانها وان تحتكم لصندوق اقتراع يعطي الشعب حقه في الاختيار والقرار وان تلبي دعوة الرئيس عباس بالقبول بالمصالحة الوطنية لما فيه من خدمة للمشروع الوطني في سبيل تصليب الجبهة الداخلية لمواجهة مخاطر الاحتلال ومخططات الادارة الامريكية" .

