فلسطين تحصد ذهبية وبرونزية في بطولة العرب للشطرنج

رام الله / سما /

حصدت فلسطين ذهبية وبرونزية في بطولة العرب الفردية للفئات العمرية للشطرنج 2019 والتي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، على يد اللاعبين الشقيقين محمد ورندة سدر، بين 200 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، وبهذا تكون هذه الذهبية الثانية التي يحصدها محمد في بطولة العرب خلال ثلاثة أعوام.

وشارك في البطولة التي استمرت على مدى تسعة أيام، 30 لاعباً ولاعبة ضمن الوفد الفلسطيني من فئات عمرية مختلفة، وهو أكبر وفد تشارك فيه فلسطين في بطولات عربية وعالمية، ورافق الوفد ثلاثة مدرّبين طوال فترة البطولة وفي مرحلة التجهيز لها.

وفاز اللاعب سدر بالميدالية الذهبية عن الفئة العمرية تحت سن 10 أعوام، حيث حقق 7 نقاط ونصف من أصل 9 نقاط وذلك بعد منافسة قوية مع أبطال ليبيا والجزائر ولبنان، فيما حصلت اللاعبة رندة على الميدالية البرونزية عن الفئة العمرية تحت 6 سنوات.

وترأّس الوفد أمين سر الاتحاد الفلسطيني للشطرنج خالد عز الدين، والذي أكد على أن الاتحاد الفلسطيني للشطرنج هدف من خلال إشراك هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات في البطولة، لتعزيز قدراتهم وإشراكهم في تجربة حقيقية من المنافسة القوية مع نظرائهم من مختلف الدول العربية، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في بطولات لاحقة، مشيداً بالفوز الذي حققه اللاعبان سدر رغم صعوبة البطولة، وهو ما يؤكد على أننا قادرون على الفوز ببطولات أكبر على مستويات عالمية.

وهنّأ رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار المصري الفائزين سدر بتحقيق هذا الفوز الذي تفتخر به فلسطين كاملة، قائلاً: إننا نسعى لتحقيق المزيد من النجاحات في بطولات عالمية ستشارك فيها فلسطين بلاعبيها ولاعباتها الذين يبذلون جهداً لتعلم المزيد، وتطوير مهاراتهم بدعم من الاتحاد ضمن خطته التي تهدف إلى الاستثمار بطاقات اللاعبين إيمانا بأن هذا الجيل الواعد هو وجه المستقبل المشرق للعبة الشطرنج في فلسطين.

وعلى هامش حفل الختام، عقد كل من أمين سر الاتحاد خالد عزالدين والأمين العام للاتحاد عمر الجعبري، اجتماعات عدّة مع أعضاء الوفد العربية لدعم الشطرنج الفلسطيني، والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج، والتي أثمرت عن بعض الأنشطة لدعم المدربين بالإضافة إلى الحكام بما فيه مصلحة الشطرنج الفلسطيني.