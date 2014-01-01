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سيموترش:” ليبرمان يعمل لدى العرب”

الإثنين 29 يوليو 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيموترش:” ليبرمان يعمل لدى العرب”


القدس المحتلة / سما /

من الواضح أن وحدة الأحزاب العربية في إطار القائمة المشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة  أثارت غضب  عضو الكنيست الإسرائيلي عن البيت اليهودي بتسلائيل سيموترش.

واتهم سيموترش أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا بأنه السبب في وحدة الأحزاب العربية التي استطاعت تحقيق عدد أكبر من المقاعد بوحدتها،  وغرد في هذا السياق على صفحته على تويتر:

“في العام 2015 رفع أفيغدور ليبرمان نسبة الحسم ودفع لوحدة الأحزاب العربية، والحصول على عدد أكبر من المقاعد، ومرّة أخرى بعد أن كانوا منقسمون وضعفاء، جرنا مرة أخرى لانتخابات جديدة توحدوا فيها من جديد، وعادوا أكبر وأقوى، ليبرمان يعمل لدى العرب، وهذه حقيقة”.

عضو الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، ورئيس القائمة المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة علق على تغريدة سيموترش في منشور على صفحته على الفيسبوك جاء فيه:

“المأفون سموتريتش خائف! يتهم ليبرمان أنه بعد إن ضعفنا بالانتخابات الأخيرة تسبب بإسقاط الكنيست، ونحن انتهزنا الفرصة لنعود موحدين كبارًا وأقوياء، حسب تعبير سموتريتش، ننتظر ردّ ليبرمان عليه غدًا صباحًا والمزيد من الصراعات بين اليمين المتطرف، أما نحن فإلى العمل يومًا بعد يوم مع الناس، نريد أن نعود قوة كبيرة حقًّا، هاتوا أياديكم”.

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