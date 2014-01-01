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جواو فيليكس : مباراة الديربي أمام ريال مدريد كانت أشبه بالحلم

الإثنين 29 يوليو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جواو فيليكس : مباراة الديربي أمام ريال مدريد كانت أشبه بالحلم


وكالات / سما /

صرح البرتغالي الشاب جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي بأن مباراته الأولى أمام ريال مدريد كانت أشبه بالحلم، مشيرًا في الوقت نفسه بأنها تظل مباراة تحضيرية للموسم الجديد.

وتعرض ريال مدريد لخسارة قاسية ومذلة على يد جاره أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن فعاليات كأس الأبطال الدولية الودية.

وتألق الشاب البرتغالي المنضم حديثًا لفريق أتلتيكو مدريد في تلك المباراة، حيث نجح في إحراز هدفًا، وصنع اثنين آخرين، وشكّل ثنائية نارية مع دييجو كوستا.

وتحدث البرتغالي جواو فيليكس حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “مباراة الديربي الأولى أمام ريال مدريد كانت أشبه بالحلم، ورائعة، وكنت سعيد للغاية بها”.

وأضاف “كان الديربي الأول بالنسبة لي، وأمر صعب بعض الشيء أن تفعل كل هذا في اللقاء الأول، وبالطبع أنا راضٍ عن أدائي، وخرجت المباراة أكثر مما كنت أتوقع”.

وتابع “لن أتخيل أن نفوز بهذه الطريقة، أنا سعيد للغاية لقد فزنا، ولكنها بكل تأكيد مجرد مباراة تحضيرية للموسم الجديد هدفها خدمة الفريق”.

الجدير بالذكر أن جواو فيليكس قد انتقل لفريق أتلتيكو مدريد هذا الصيف بمبلغ 126 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا البرتغالي.

#جواو فيليكس #أتلتيكو مدريد

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