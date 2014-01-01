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"هاكرز" يمني يخترق مجموعة واتساب إسرائيلية وهذا ما كتبه ..

الإثنين 29 يوليو 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هاكرز" يمني يخترق مجموعة واتساب إسرائيلية وهذا ما كتبه ..


القدس المحتلة / سما /

 ادّعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أن "هاكرز" يمني نجح في اختراق مجموعة واتساب مخصصة لإحياء ذكرى مقتل مستوطنة إسرائيلية في القدس على يد شاب فلسطيني.

وبحسب الصحيفة، فإن الهاكرز وجّه رسائل تهديد حادة لمشرفي المجموعة، وكذلك للأعضاء فيها، وكتب عبارات بأنه لا سلام بين العرب والإسرائيليين، وأنه سيتم قتلهم أينما كانوا، وأنهم سيبقون أعداء العرب بسبب احتلالهم فلسطين. مبديًا استعداده القدوم من اليمن لقتالهم.

وأقدم على تغيير اسم المجموعة، ونشر فيها صورًا تضامنية مع الفلسطينيين.

وقدمت المشرفة على المجموعة وهي مستوطنة قتل والدها في عملية بمستوطنة كريات أربع بالخليل، شكوى للشرطة الإسرائيلية بتهمة السيطرة على هاتفها من قبل ما وصفته بـ "الإرهابي".

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