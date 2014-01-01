كلوب يحذر منافسي ليفربول رغم الهزيمة من نابولي !

وكالات / سما /

اعترف السيد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي بأن أي منافس للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يشاهد مباريات الريدز في إسكتلندا خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد سيظن أن الفوز على الليفر مهمة سهلة !.

ولم يحقق ليفربول أي انتصار خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، حيث خسر من إشبيلية الإسباني ثم بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يتعادل مع سيلتك الإسكتلندي ثم الخسارة مرة أخرى على يد نابولي اليوم بثلاثية.

ونجح الريدز في تقديم موسم ولا أروع العام الماضي، حيث حقق زملاء محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا، ونافسوا على لقب البريميرليج حتى الجولة الأخيرة، وخسروه بفارق نقطة وحيدة.

مدرب دورتموند الأسبق وجه تحذيراً إلى منافسي الليفر بأن الفريق سوف يظهر بثوب مختلف تماماً في بداية الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، حيث صرح قائلاً “نحن الآن علينا أن نقاتل في بداية الموسم 100% مع كل ما لدينا”.

وأضاف “الشيء الجيد هو أنه لو أراد المنافسون تحليلنا الآن، فسوف يعتقدون أنها مهمة سهلة، ولكننا سنكون فريقاً آخر الأسبوع القادم”.

وتابع “استقبلنا هدفين بسيطين، خسرنا الكرة، وكل كرة خسرناها كانت مشروع هجمة مرتدة مناسبة، ولكن علينا أن تدافع جيداً أو نحافظ على الكرة بشكل أفضل أو نُبقي على تشكيل أفضل”.