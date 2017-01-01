الاقتصاد: انخفاض في تسجيل الشركات وترخيص المصانع وشهادات المنشأ الشهر الماضي

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن هناك انخفاضا في تسجيل الشركات وترخيص المصانع وشهادات المنشأ وقيم رخص الاستيراد وارتفاعا في دمغ الذهب وتسجيل التجار خلال حزيران الماضي.

وبينت الوزارة في تقريرها الإحصائي الشهري، الذي نشرته اليوم الاثنين، ان عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الشهر الماضي قد شهد انخفاضاً بنسبة 35.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما ارتفع هذه العدد بنسبة 16.9% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2018، كما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضاً بنسبة 41.1% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 5.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 97 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 12.2 مليون دولار أميركي.

ترخيص المصانع

شهد عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر حزيران انخفاضاً بنسبة 38.5% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، في حين ارتفع بنسبة 33.3% مقارنة بالشهر المناظر 2018، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع انخفاضاً بنسبة 32.1% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 138.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، حيث قامت الوزارة بترخيص 8 مصانع، بقيمة رأس مال بلغت 7.4 مليون دولار.

السجل التجاري

سجل عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 37.0% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبنسبة 299.0% بالمقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث قامت الوزارة بتسجيل 411 تاجراً جديداً.

شهادات المنشأ

سجلت قيمة شهادات المنشأ انخفاضاً بنسبة 18.2% لشهر حزيران 2019 مقارنة بالشهر السابق، و14.9% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 24.6% مقارنة بالشهر السابق، و18.2% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018. حيث صادقت على 306 شهادة منشأ بقيمة 6.3 مليون دولار أميركي.

رخص الاستيراد

شهد عدد رخص الاستيراد لشهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة بالشهر السابق، و14.1% مقارنة مع شهر حزيران من العام 2018، في حين شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضا بنسبة 15.7% مقارنة بالشهر السابق، و31.6% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت الوزارة 2045 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 82.9 مليون دولار تقريباً.

حماية المستهلك

انخفض عدد الجولات التفتيشية خلال حزيران 2019 بنسبة 57.9% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 29.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وسجل عدد المحلات المزاره انخفاضاً بنسبة 68.8% مقارنة بالشهر السابق، و39.7% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018، أما عدد المحلات المخالفة فقد انخفض بنسبة 70.9% مقارنة بالشهر السابق، و43.9% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، حيث قامت إدارة حماية المستهلك في الوزارة خلال شهر حزيران 2019 بتنفيذ 331 جولة تفتيشية، زارت خلالها 2231 محلا، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 125 محلا من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

سجلت كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر حزيران 2019 ارتفاعاً بنسبة 21.5% مقارنة مع الشهر السابق، و5.9% بالمقارنة مع حزيران من العام 2018، كما أن كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت ارتفاعاً بنسبة 16.9% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، و4.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 755.744 كغم.

حقوق الملكية الفكرية

فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فقد تم إيداع 240 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتسجيل 165 علامة جديدة، كما تم تجديد 90 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع رسم صناعي واحد، بينما تم إيداع 3 براءات اختراع، بالمقابل لم يتم تسجيل أية براءة اختراع خلال شهر حزيران 2019.

خدمات اللامركزية

شهد عدد خدمات اللامركزية لشهر حزيران انخفاضاً بنسبة 4.6% مقارنة بالشهر الذي سبقه، مقابل ارتفاع بنسبة 20.3% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، حيث قامت الوزارة بتقديم 4,926 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.