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الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين من "العيسوية" بينهم طفل وفتاة

الإثنين 29 يوليو 2019 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، معظمهم من عائلة واحدة، وتم تحويلهم الى مراكز اعتقال وتوقيف تابعة للاحتلال في القدس للتحقيق معهم.

وطالت الاعتقالات: الفتاة نغم محمد حسن عليان (16 عاما)، والطفل معتصم حمزة عبيد، ويوسف هاشم عليان، وماجد سليمان داري، ومحمد عليان، وأنس عليان.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل يوسف مصطفى عبيد واعتقلت نجله فادي بعد ضريه والاعتداء عليه أمام ذويه.

يذكر أن الاحتلال يواصل حملة تعسفية في العيسوية منذ نحو شهرين اعتقل خلالها عشرات الشبان والأطفال، فضلا عن تنكيله اليومي بالمواطنين.

#الاحتلال

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