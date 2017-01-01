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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة و القدس

الإثنين 29 يوليو 2019 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة و القدس


القدس المحتلة / سما /

شنت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت عددا من المواطنين.

وبحسب الاعلام العبري فقد جرى اعتقال 6 شبان من الضفة بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس معظمهم من عائلة واحدة وتم تحويلهم الى مراكز اعتقال وتوقيف تابعة للاحتلال في القدس للتحقيق معهم.

وطالت الاعتقالات: الفتاة نغم محمد حسن عليان (16 عاما)، والطفل معتصم حمزة عبيد، ويوسف هاشم عليان، وماجد سليمان داري، ومحمد عليان، وأنس عليان.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل يوسف مصطفى عبيد واعتقلت نجله فادي بعد ضريه والاعتداء عليه أمام ذويه.

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