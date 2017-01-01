  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مركزية التجمّع تقرّر خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة

الإثنين 29 يوليو 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية التجمّع تقرّر خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة


القدس المحتلة / سما /

قرّرت اللجنة المركزية لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، مساء الأحد، خوض انتخابات الكنيست الـ22 المقررة في الـ17 من أيلول/ سبتمبر المقبل، ضمن القائمة المشتركة.

وأوضح التجمع في بيان صدر عنه أن القرار اتخذ "بناء على نتائج الاتصالات الحثيثة التي جرت مؤخرا بين مركبات المشتركة والتي انتهت إلى تعديل المقترح الأولي الذي رفضه التجمع". 

وجاء في قرار اللجنة المركزية أن "القبول يأتي رغم تلخيص المركزية بأن التركيبة الجديدة لا تعكس قوة التجمع أو مكانته السياسية".

واستند قرار اللجنة المركزية، بحسب البيان، إلى "اعتبارات عدة، أهمها ضرورة زيادة التمثيل البرلماني العربي في إطار وحدوي يعبر عن رغبة أغلبية أبناء شعبنا في الداخل، في ظل استهداف العمل السياسي الوطني والحزبي في الداخل، ومحاولة نزع الشرعية عن الأحزاب الوطنية من قبل المؤسسة الإسرائيلية، السياسية والأمنية، في موازاة السعي المحموم لإسرائيل وإدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لتصفية الحقوق الوطنية والجماعية للشعب الفلسطيني بما فيهم فلسطينيي الداخل".

وأوضح البيان أن "مركزية التجمع شددت على ضرورة تعزيز المشتركة كمشروع وطني لتنظيم العمل السياسي العربي في الداخل على أسس وطنية وديمقراطية".

وأعلنت مركزية التجمع أن "المرحلة المقبلة مرحلة مراجعة سياسية وتنظيمية شاملة وجذرية للتجمع، لضمان مكانته كتيار قيادي ومركزي في المشهد السياسي في الداخل".

الأكثر قراءة اليوم

والدة جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة : ”هو حيّ ومستعدة للدخول الى غزة

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

جيش الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب جديدة لمنظومة حيتس ونتنياهو يوجه "رسالة للأعداء"

نخب وشخصيات تنتخب رئيسا جديدا لبلدية غزة

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

جثة مجهولة في منزل لاعب المنتخب المصري والشرطة تكشف التفاصيل

ساندرز: إذا انتخبت سأعيد التفكير في استخدام الأموال المنقولة لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل تبدأ أعمالها والتنفيذ يطبق تباعا

720192823466939

هكذا اهتمت إسرائيل بالجبن وأهملت جنودها القتلى في حرب 2014

دحلان

ننتصر على الموت.. دحلان: لن يتم التخلي عن غزة وجاهزون لوضع البرامج الملائمة لها!

حماس ترد على تصريحات الرئيس عباس حول جاهزية القيادة لتنفيذ اتفاق المصالحة 2017

13

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!