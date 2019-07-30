  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجواء شديدة الحرارة

الإثنين 29 يوليو 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء شديدة الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/07/30: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج
الاربعاء 2019/07/31: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/08/01: يستمر الجو شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارةمع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

والدة جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة : ”هو حيّ ومستعدة للدخول الى غزة

محافظ سلطة النقد يتحدث عن الوضع المالي وراتب الشهر المقبل

تقدير إسرائيلي: خانيونس.. الاسم الاكثر تداولا و كلمة سر قد تقضي على أحلام كوخافي

نخب وشخصيات تنتخب رئيسا جديدا لبلدية غزة

ترامب يوجه ضربة للإمارات وقطر والكويت

جثة مجهولة في منزل لاعب المنتخب المصري والشرطة تكشف التفاصيل

ساندرز: إذا انتخبت سأعيد التفكير في استخدام الأموال المنقولة لإسرائيل

الأخبار الرئيسية

دحلان

ننتصر على الموت.. دحلان: لن يتم التخلي عن غزة وجاهزون لوضع البرامج الملائمة لها!

حماس ترد على تصريحات الرئيس عباس حول جاهزية القيادة لتنفيذ اتفاق المصالحة 2017

13

الاردن الخاسر الأكبر في خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط بعد فلسطين!

تنفيذية المنظمة

الكشف عن الخطوة التالية بعد قرار الرئيس محمود عباس بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال

60237

جيش الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب جديدة لمنظومة حيتس ونتنياهو يوجه "رسالة للأعداء"