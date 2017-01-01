معاريف: المؤسسة الأمنية لم تنجح في وضع حد للتهديدات القادمة من غزة!

القدس المحتلة / سما /

شدد يوسي ميلمان المحلل العسكري في صحيفة معاريف العبرية، السوم الاحد، على أن التهديدات اليومية والمضايقات من قطاع غزة لا زالت مستمرة والمؤسسة الامنية لم تنجح في وضع حد للمضايقات حتى اللحظة.

وقال ميلمان في تقريره، "مع كل الاحترام للإنجازات التكنولوجية الرائعة التي حققتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يجب أن نأمل بأن تنجح في إيجاد حل تكنولوجي وعملياتي لاعتراض قذائف الهاون والبالونات التي يعاني منها سكان الجنوب"

وأضاف: "صحيح أن إيران لا زالت تشكل التهديد الأكبر على "إسرائيل" لكن التهديدات اليومية والمضايقات والإزعاج وتنغيص حياة سكان الجنوب من قبل حماس في غزة والذي لم تجد المؤسسة العسكرية له إجابة".

وأردف: "ناهيك عن أن المستوي السياسي لا يعمل بما فية الكفاية لتعزيز التوصل إلي ترتيب وهو ممكن".