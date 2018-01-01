قطامي: العمل جار على حصر اضرار وادي الحمص

القدس المحتلة / سما /

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي إن العمل جاري على قدم وساق لحصر الاضرار التي لحقت بحي وادي الحمص جراء جريمة الاحتلال بتدمير مئات الوحدات السكنية وكذلك مساعدة سكان الحي وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه.

وقال قطامي خلال تفقده الحي اليوم الاحد، ان العمل جاري كذلك مع عدد من المؤسسات الداعمة لتسخير كافة الإمكانات اللازمة مالياً لمساندة المواطنين في وادي الحمص عملاً بقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وتوجيهات رئيس الوزراء بالعمل الفوري في حصر الاضرار والوقوف على أهبة الاستعداد لتقديم الاستجابة الطارئة لأولئك الذين لحقت بهم الاضرار جراء تدمير ممتلكاتهم، بالرغم من الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية وشح الموارد المتاحة.

والتقى قطامي خلال جولته التفقدية مع رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وادي الحمص حمادة حمادة، ورئيس مجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي جمال درعاوي وبحضور خضر حمدان رئيس مجلس قروي الخاص.

وناقش هؤلاء كافة الحيثيات المتعلقة بهذه الجريمة النكراء بحق حي وادي الحمص، إضافة الى استعراضهم خطوات الحراك المجتمعي والجهود الوطنية على المستوى السياسي الدولي والمحلي للتصدي لهذه الإجراءات العسكرية التعسفية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحقهم، وتم الاتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة الاحتياجات للمواطنين في المنطقة.