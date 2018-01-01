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"تنمية رام الله" توزع طرودا غذائية للأسر المستفيدة

الأحد 28 يوليو 2019 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تنمية رام الله" توزع طرودا غذائية للأسر المستفيدة


رام الله / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، 500 طرد غذائي كدفعة أولى من أصل 1000 طرد  للأسر المستفيدة من برامج وزارة التنمية الاجتماعية، على أن توزع الطرود المتبقية خلال الفترة القصيرة القادمة، ضمن منحة رئاسة الوزراء/المنحة الصينية.

وأوضح مدير "تنمية رام الله" عماد عمران، أن هذه الحملة تأتي تعزيزا لصمود المواطن ودعم وإسناد الأسر التي تعاني من وضع اقتصادي صعب، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين.

وأشار إلى أن هذه الحملة تعبر عن مدى الشراكة والتكاملية ما بين وزارات ومؤسسات الحكومة لتوفير احتياجات المواطن وفق الإمكانيات المتاحة، قائلأ: "نحن في وزارة التنمية الاجتماعية نفتح أبواب الشراكة والتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والمؤسسات الدولية، في سبيل تطبيق الرؤية التنموية الجديدة للوزارة التي تهدف الى تمكين الأسر الفقيرة ودمجها في عجلة الانتاج، دون أن نهمل المساعدات الاغاثية للأسر الفقيرة".

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