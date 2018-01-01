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عريقات: سلطة الاحتلال دمرت فعليًا جميع الاتفاقات الموقعة معها

الأحد 28 يوليو 2019 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: سلطة الاحتلال دمرت فعليًا جميع الاتفاقات الموقعة معها


أريحا /سما/

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن سلطة الاحتلال (إسرائيل) دمرت فعليا وأنهت جميع الاتفاقات الموقعة مع المنظمة.

وقال عريقات إن "إسرائيل" تحاول فرض مرجعيات جديدة كي تكرس وترسخ الاحتلال واستمراره، واستبدال مبدأ الدولتين على حدود 1967 بالاستكانة وقبول استمرار الاحتلال أي تشريع (الأبارتايد).

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأحد، في مدينة أريحا، مع وفدين أحدهما من عدد من الكنائس في الولايات الأميركية، ووفدا اخر ضم عددا من أساتذة الجامعات الأميركية والأوروبية كلا على حدة.

وقدم عريقات للوفدين شرحا واسعا ومفصلا عن ما آلت اليه الأوضاع على الأرض نتيجة لاستمرار الاحتلال وجرائمه، خاصة هدم البيوت، والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، والإعدامات الميدانية، والحصار والإغلاق، والتنكر لكل الاتفاقات الموقعة، والإصرار على الاملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وبدعم كامل ومباشر من الادارة الأمريكية.

وشدد عريقات على تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما جسدت بالرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 شباط 2018.

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