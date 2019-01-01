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اشتية يلتقي مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية

الأحد 28 يوليو 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية


رام الله / سما /

 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، أعضاء مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة خليل رزق، حيث اطلع على طبيعة عمل الجمعية، وأهم العقبات التي تواجهها.

وأطلع اشتية أعضاء مجلس الإدارة على إجراءات الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تواجها بسبب الإجراءات الإسرائيلية اقتطاعها من أموال المقاصة، وتشكيل لجنة لتدقيق الخصومات التي تقوم بها إسرائيل في كافة القطاعات.

ودعا رئيس الوزراء جمعية مدققي الحسابات الى ضرورة تعزيز الشراكة مع الحكومة وتقديم الاستشارات التي تساهم في إيجاد الحلول للتخفيف من الأزمة المالية.

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