الكشف عن الخطوة التالية بعد قرار الرئيس محمود عباس بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د واصل أبو يوسف، اليوم الاحد، عن الخطوة التالية بعد قرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بجميع الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي.

وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الاحد ، إن الخطوة التالية بعد هذا القرار الهام تكمن بالالتزام الكامل بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القيادة، ومواجهة كل اجراءات الاحتلال؛ لإنجاح القرارات التي تم اتخاذها ومن ضمنها الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن برنامجَ الفعاليات الموحد سيتم الاعلان عنه في الأيام القادمة.

واعتبر أبو يوسف قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال مرحلة جديدة، تتطلب تكاتف الكل الوطني لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية.

وشدد أبو يوسف على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وفقا للاتفاق المُوقع عام 2017 الذي لا بد أن يشكل عاملاً هاماً في مواجهة الاحتلال وكل اجراءاته بما فيها أموال المقاصة التي لا يمكن أن نستلمها منقوصة، مطالبا في السياق ذاته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين.