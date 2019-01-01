ونس تمنع "وجدي غنيم"من دخول أراضيها

تونس /سما/

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن منع الداعية الإسلامي وجدي غنيم من دخول البلاد، ردا على ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، أمس الجمعة إن رئيس الحكومة الشاهد يعتبر ما صدر عن غنيم "سلوكا متطرفا وعنيفا هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل والإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، بحسب تعبيره.

وتهجم غنيم يوم الخميس في تدوينة له على صفحته في موقع "فيسبوك" على الرئيس الراحل السبسي، مما أثار غضب التونسيين الذين شنوا حملة ضده بعد بثه لخطاب كراهية تجاه رئيسهم الراحل.

ودفع ذلك لحجب صفحته في تونس، وهذه خاصية يسمح بها "فيسبوك"، حيث يمكن اختيار إظهار أو إخفاء صفحة فقط للأشخاص من بلدان معينة.

يذكر أن وجدي غنيم داعية إسلامي مصري ومن أقطاب جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في روسيا وفي عدد من الدول الأخرى.

المصدر: RT