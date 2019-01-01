"الوقائي" : الفاخوري معتقل لارتكابه افعالا لا علاقة لها بعمله الصحفي

رام الله / سما /

قال جهاز الأمن الوقائي إن "اعتقال المواطن ثائر الفاخوري (صحفي) جاء إثر ورود معلومات عن شبهات بارتكابه أفعالا تخرج عن اطار حرية الرأي والتعبير، وتشكل جريمة بموجب القوانين النافذة ولا علاقة لها بعمله الصحفي"‪.‬

وأضاف في بيان، صدر اليوم الأحد، ان الفاخوري تمت احالته وكامل المعلومات الى القضاء، وهو حاليا موقوف على ذمة محكمة صلح الخليل، وكافة الاجراءات المتخذة بحقه تتفق واحكام القانون‪.‬

ودعا المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الأخبار غير الدقيقة، مؤكدا احترام الحريات العامة، لا سيما حرية الرأي والتعبير في اطار القانون.