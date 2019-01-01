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ماذا يفعل نتنياهو وبوتين في أحد شوراع تل ابيب ؟

الأحد 28 يوليو 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يفعل نتنياهو وبوتين في أحد شوراع تل ابيب ؟


القدس المحتلة / سما /

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وسط إسرائيل داخل لافتة عملاقة في أحد شوارع تل أبيب.

ووفقاً "للقناة 12 العبرية"، علّق حزب الليكود لافتة عملاقة على الجدار الخارجي لمقره في تل أبيب، المعروف باسم "قلعة زئيف"، وتظهر فيها صورة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكتب عليها: "نتنياهو، مستوى آخر".

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، إن الهدف منها محاولة كسب "الصوت الروسي"، في إشارة إلى المهاجرين من دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى إسرائيل، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ولفتت القناة التلفزيونية إلى أن اختيار حزب الليكود صورة لنتنياهو مع بوتين، وليس مع زعيم دولة أخرى، لم يكن من قبيل الصدفة، وذلك لأن نتنياهو والليكود يريدان جذب أكبر عدد ممكن من أصوات المهاجرين الروس، الذي يشكلون جمهور الناخلين لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي تسود خصومة بينه وبين نتنياهو بعد أن أفشل الأخير بتشكيل حكومة في أعقاب انتخابات الكنيست في نيسان/أبريل الماضي.

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