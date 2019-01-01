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نتنياهو: نستطيع التغلب على اعدائنا بأسلحتنا الدفاعية وبأسلحتنا الهجومية

الأحد 28 يوليو 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نستطيع التغلب على اعدائنا بأسلحتنا الدفاعية وبأسلحتنا الهجومية


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي يشغل منصب وزير الحرب كذلك، صباح اليوم، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ الـ "حيتس 3". 

يذكر ان إسرائيل ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية استكملتا سلسلة اختبارات ناجحة لمنظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" في ولاية ألاسكا حيث تم اعتراض صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية.

وتابع نتنياهو حديثه بحضور السفير الأمريكي: هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال. اعترض "حيتس 3" بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية على ارتفاع وبسرعة لم نعرف مثلهما حتى الآن. التنفيذ كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم".

وأضاف: "إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر. هذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل. فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء". 

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