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الديمقراطية تطالب بإجراء انتخابات للبلديات والمجالس المحلية بغزة

الأحد 28 يوليو 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية تطالب بإجراء انتخابات للبلديات والمجالس المحلية بغزة


غزة/سما/

 طالبت الجبهة الديمقراطية، اليوم الأحد، بإجراء انتخابات شاملة لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

جاء ذلك في إطار تعقيبها على تعيين رئيس جديد لبلدية غزة بطريقة قالت إنها "انتقائية" دون أن تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية. معتبرةً أن إعادة تشكيل البلديات والمجالس بهذه الطريقة لا يفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

وشددت في بيان لها على أن إجراء الانتخابات يصون مصالح المواطنين، كما يوفر الخدمات التي من شأنها أن تعزز صمود سكان القطاع في معركتهم مع الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

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