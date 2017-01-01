هيئة الأسرى: إدارة "إيشل" تواصل عزل الأسير إياد بزيع بظروف صعبة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقل "إيشل" تواصل عزل الأسير إياد حسني محمد بزيع (33 عامًا) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، داخل زنازين العزل الانفرادي بظروف صعبة.

وبينت الهيئة أن الأسير يقبع داخل العزل منذ شهر نيسان/أبريل، وذلك بذريعة إلقاء ماء ساخن على أحد السجانين بعد سماعه نبأ استشهاد ابن خالته محمد دار عدوان برصاص الاحتلال.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسير بزيع يقبع حاليًا داخل زنزانة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وفي كثير من الأحيان يتعمد السجانون التنكيل به دون أي مبرر، بضربه بشكل عنيف وتكبيل يديه "بالبرش" لساعات طويلة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسير بزيع في 23 تشرين أول/أكتوبر عام2017، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه بعد أيام قرار اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وقامت بتجديد الأمر خمس مرات متتالية.

وأمضى بزيع 20 شهرًا في الاعتقال الإداري، علمًا أنه أُعتقل سابقًا عدة مرات، وأمضى خلالها مايقارب 5 سنوات في سجون الاحتلال.