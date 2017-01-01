  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: إدارة "إيشل" تواصل عزل الأسير إياد بزيع بظروف صعبة

الأحد 28 يوليو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: إدارة "إيشل" تواصل عزل الأسير إياد بزيع بظروف صعبة


رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقل "إيشل" تواصل عزل الأسير إياد حسني محمد بزيع (33 عامًا) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، داخل زنازين العزل الانفرادي بظروف صعبة.

وبينت الهيئة أن الأسير يقبع داخل العزل منذ شهر نيسان/أبريل، وذلك بذريعة إلقاء ماء ساخن على أحد السجانين بعد سماعه نبأ استشهاد ابن خالته محمد دار عدوان برصاص الاحتلال.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الأسير بزيع يقبع حاليًا داخل زنزانة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وفي كثير من الأحيان يتعمد السجانون التنكيل به دون أي مبرر، بضربه بشكل عنيف وتكبيل يديه "بالبرش" لساعات طويلة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسير بزيع في 23 تشرين أول/أكتوبر عام2017، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه بعد أيام قرار اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وقامت بتجديد الأمر خمس مرات متتالية.

وأمضى بزيع 20 شهرًا في الاعتقال الإداري، علمًا أنه أُعتقل سابقًا عدة مرات، وأمضى خلالها مايقارب 5 سنوات في سجون الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

1600 طرد في سنة: "الحرب البريدية" بين "إسرائيل" وحماس

"إسرائيل" تحذر السعودية من المساس بالمطبع محمد سعود

كلينتون لم تكشف بمذكراتها عن مخطّط أميركي لإقامة "دولة إسلامية" بسيناء وإعطائها لـ"حماس"

اشتية: إقرار قانون رفع سن الزواج للمراة قريباً

ساندرز: إذا انتخبت سأعيد التفكير في استخدام الأموال المنقولة لإسرائيل

عضو بالكنيست: نتنياهو يخدع دولة بأكملها ويهدر المليارات

ما هي علاقة الموساد ؟..لاعبو ريال مدريد يرفضون تعيين مدرب للياقة البدنية

الأخبار الرئيسية

60237

جيش الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب جديدة لمنظومة حيتس ونتنياهو يوجه "رسالة للأعداء"

والدة جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة : ”هو حيّ ومستعدة للدخول الى غزة

صحيفة عبرية: كاتس أعد خطة لنقل سفارات العالم إلى القدس وهذه تفاصيلها ..

تقدير إسرائيلي: خانيونس.. الاسم الاكثر تداولا و كلمة سر قد تقضي على أحلام كوخافي

جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية استعدادا لمعركة محتملة في قطاع غزة