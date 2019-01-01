ابو بكر يتهم سلطات الاحتلال بتسميم الشهيد طقاطقة

رام الله / سما /

اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر سلطات الاحتلال بتسميم الأسير الشهيد نصار طقاطقة ما أدى لتفاقم وضعه الصحي واستشهاده.

وقال أبو بكر لإذاعة "صوت فلسطين"، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال ما أدى لاستشهاد عدد منهم.

من جهة ثانية أضاف أبو بكر أن ثمانية أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري. محذرا في السياق من اقدام الأسرى الاداريين في كافة سجون الاحتلال على الشروع في اضراب جماعي عن الطعام.