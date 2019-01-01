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الرياض : نجل سلمان العودة يغرد عن احتمال "قتل السعودية والده تعزيرا"

الأحد 28 يوليو 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض : نجل سلمان العودة يغرد عن احتمال "قتل السعودية والده تعزيرا"


وكالات / سما /

نشر ليلة أمس نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن ساعات قليلة بقيت عن موعد محاكمة والده المعتقل التي يطالب فيها المدعي العام بـ "قتله تعزيرا".

وكتب عبد الله العودة قائلا "تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيرا بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني".

وأضاف "الوالد لا يزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين، بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع 17 شخص من السفر".

تفصلنا فقط عدة ساعات على محاكمة الوالد السرّية التي يطالب فيها المدعي العام بالقتل تعزيراً بسبب نشاط الوالد العلمي السلمي العلني.. والوالد لايزال في الحبس الانفرادي منذ قرابة سنتين بعد اعتقال تعسفي وتفتيش عسكري للبيت واعتقال شقيق الوالد ومنع ١٧ شخص من السفر!
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات السعودية، يوم الجمعة الماضي، بإطلاق سراح "رجل الدين الإصلاحي البارز الشيخ سلمان العودة فورا دون قيد أو شرط".

وقالت المنظمة على موقعها، إنها "تشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ العودة بالإعدام وتنفيذ الحكم بحقه، فمنذ اعتقاله قبل ما يقرب من عامين، مر الشيخ العودة بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي".

المصدر: وكالات

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