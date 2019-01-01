الشبكة تأسف لالية اختيار رئيس بلدية غزة:يتم استبدال حق المواطنين بالمشاركة الديمقراطية

غزة / سما/

اكدت شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة احترام كافة الأطراف لحق المواطنين في انتخاب ممثليهم في مختلف الأطر والمؤسسات بصفة ذلك حقاً أصلياً كفله القانون الفلسطيني ومختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

واشارت الشبكة بكل أسف إلى الآلية التي تم اتباعها لاختيار رئيس بلدية غزة بعيداً عن الأصول التي يجب اتباعها في إطار اجراء انتخابات حقيقية تضمن مشاركة الجميع وتحترم المبادئ الديمقراطية.

وشددت الشبكة على موقفها الثابت تجاه اجراء الانتخابات بمختلف مستوياتها بما في ذلك البلديات والمجالس المحلية.

وشددت على ضرورة الا يسجل ما حدث من اختيار رئيس بلدية غزة سابقة لاستبدال حق المواطنين في المشاركة الديمقراطية.

وطالبت بضرورة استمرار وتكثيف الجهود لإنهاء الانقسام والعمل تجاه توحيد المؤسسات الفلسطينية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون قيود.