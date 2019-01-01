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مركز د.حيدر عبد الشافي يختتم برنامجا تدريبيا حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

الأحد 28 يوليو 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما/

اختتم مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية برنامجا تدريبيا  بعنوان (تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ببن أوساط الشباب ) وذلك في مقر المركز بمدينة غزة .

وقال محسن ابو رمضان المستشار العام للمركز.

أن هذا البرنامج يصب في أحد محاور عمل المركز والقائم علي بناء القدرات الثقافية والمعرفية .

وأشار أن المركز يسير علي هدي القائد والمعلم د.حيدر عبد الشافي الذي كان يولي اهمية خاصة لمبادئ حقوق الإنسان والتي يأتي بالقلب منها احترام كرامة المواطنين وضمان حقهم بالرأي والتعبير والمشاركة والعيش الكريم .

وحث الشباب علي الاستزادة بالمعرفة الثقافية بوصف المعرفة تشكل مصدرا رئيسيا للقوة وهي القادرة علي أحداث التغير نحو الأفضل.

وقال شادي ......انه سعيد بهذه الدورة وثمن  دور المركز علي احتضانه للشباب وقيامة بتعزيز الوعي والثقافة بين اوساطهم   .

وطالبت براء   ......

بقيام المركز بالاهتمام بالأفلام الوطنية الهادفة.

وبعد ذلك تم توزيع الشهادات علي المشاركين.

ويذكر أن الدورة تضمنت الموضوعات التالية ( الشرعة الدولية لحقوق الانسان. المواطنة والجندر. المجتمع المدني والديمقراطية. الشباب والمشاركة .واستمرت لمد 14يوم بواقع 60ساعة تدريبية .

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