الاتصالات والتعليم العالي : مذكرة تفاهم لدعم التعليم التقني بـ 300 منحة

رام الله /سما/

وقعتها "التعليم العالي" ومجموعة الاتصالات:

رام الله - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، مذكرة تفاهم لتوزيع 300 منحة دراسية في مجال التعليم التقني، على مجموعة من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، في الضفة والقطاع.

ووقع الاتفاقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، سيتم بموجبها توزيع منح مجموعة الاتصالات على طلبة الانجاز في المجال التقني، بما ينسجم مع احتياج سوق العمل.

وأكد الوزير أبو مويس على أن الحكومة اخذت على عاتقها الانتقال من التعليم الى التعلم، ومن الاحتياج إلى الانتاج، معتبراً ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية لبت النداء من خلال المنح التي قدمتها في المجال التقني، مضيفاً "أقول لسيادة الرئيس اطمأن لأننا حكومة وقطاع خاص ومؤسسات نتكامل ونتعاون ونتكاتف خلفك من أجل فلسطين".

واعتبر وزير "التعليم العالي" ان تقديم هذه المنح يشكل حافزاً للطبلة على التوجه نحو التعليم التقني، بما يعزز هذا النوع من التعليم، وتغيير التفكير النمطي للطلبة صوب هذه المجالات.

وأضاف ان هذه المنح تشكل فرصة لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط من أجل المنافسة عليها، في مختلف محافظات الوطن، مؤكدا في هذا السياق على أهمية جودة المخرج التعليمي بما يتواءم وحاجة سوق العمل، للمساهمة في الحد من البطالة في أوساط الخريجين.

ودعا أبو مويس كافة مؤسسات القطاع الخاص إلى القيام بدورها تجاه طلبة الانجاز، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية" يسعدنا استمرار التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي، ونثمن جهودهم المبذولة من اجل تطوير قطاع التعليم في فلسطين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المواكبة لهذا القطاع، والتي تعمل على تسهيل التحصيل العلمي وتوفير الوقت والجهد لطالبي العلم".

وأضاف العكر استمرينا في مجموعة الاتصالات بالقيام بآداء دورنا الريادي في تمكين الشباب من خلال "برنامج مجموعة الاتصالات للمنح الجامعية والتقنية" منذ إطلاق البرنامج عام 2010، وقدمت مجموعة الاتصالات (5100) منحة حتى اللحظة، وبلغ عدد الخريجين 592 خريج جامعي و35 خريج تقني حتى نهاية عام 2018، مشيراً إلى إطلاق" منح مجموعة الاتصالات للتعليم التقني" لهذا العام، انسجاماً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة لدعم قطاع التعليم التقني في فلسطين، والسعي لتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني للتأهل في المجال التقني والذي يمثل الحاجة الأكبر في سوق العمل والذي تصل نسب التشغيل لخريجي التخصصات التقنية أكثر من 95%.

واكد العكر على الاستمرار بتقديم المنح للطلاب الذين حصلوا على المنح الجامعية والتقنية من الأعوام السابقة والمتفوقين اكاديمياً والمستوفين لشروط استمرار المنحة، إضافة الى منح الايتام القاطنين في دور الأيتام، والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يتم ترشيحهم من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.